Megan Fox ve Machine Gun Kelly aşkı noktalandı

Ünlü çiftin ayrılığı, Şükran Günü haftasında Colorado, Vail'de geçirdikleri tatilde başladı. İddiaya göre, Megan Fox, MGK’nın telefonunda keşfettiği bazı materyaller nedeniyle ilişkinin sona ermesine karar verdi. Bu olayın ardından çift, tatili erken sonlandırarak birbirlerini bir daha görmediler.

Megan, Kasım başında MGK’dan hamile olduğunu açıklamıştı ve o dönemde yaklaşık 4-5 aylık olduğu belirtiliyordu. Çiftin bebekleri Mart ayında dünyaya gelecek. Ayrılık, bu durum nedeniyle daha karmaşık bir hal aldı. Fox, eski eşi Brian Austin Green ile olan evliliğinden üç oğlu bulunuyor: Noah, Bodhi ve Journey.

Megan ve MGK, 2020 yılında tanıştıktan kısa bir süre sonra ilişkiye başlamışlardı. Bu dönemde Fox, Green ile olan evliliğini sonlandırmıştı. Çiftin, bu gelişmelerin ardından ayrılık kararını alması, hem Fox’un hamileliği hem de aralarındaki ilişkinin karmaşıklığı nedeniyle dikkat çekici bir hal aldı.