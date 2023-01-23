23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Tarkan arabada çekilmiş yeni bir videosunu paylaştı

Tarkan arabada çekilmiş yeni bir videosunu paylaştı

Tarkan, son zamanlarda projelerini arabada çektiği videolar ile duyuruyor. Geçtiğimiz aylarda bir reklam filmi öncesinde benzer bir paylaşımda bulunan Tarkan'dan arabada çekilmiş yeni bir proje duyurusu videosu geldi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 02:54
Takip Et

Megastar Tarkan yeni projesine dair video paylaştı

Tarkan arabada çekilmiş yeni bir videosunu paylaştı
+
Aa
-

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve takipçileriyle olan etkileşimini koparmayan Tarkan, aylar sonra yeni bir proje duyurusunda bulundu.

Arabada çektiği videosu üzerinden yeni bir projenin müjdesini veren Tarkan şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın. Arabadan video paylaşmayalı bayağı oldu.

E dedim zamanı geldi. Ben yine bir çekime doğru yol alıyorum.

Güzel projelerle yakında yine karşınızda olacağım. Yine hummalı çalışmalar başladı anlayacağınız."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
1
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
2
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
3
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
4
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
5
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
6
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
7
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Telefonuna güvendi pizzacı yerine ormana gitti
﻿Telefonuna güvendi pizzacı yerine ormana gitti
﻿Telefonuna güvendi pizzacı yerine ormana gitti
﻿ Metrobüste 'Ayağıma bastın' kavgası
﻿ Metrobüste 'Ayağıma bastın' kavgası
﻿ Metrobüste 'Ayağıma bastın' kavgası
﻿TÜGVA'dan İstiklal'de tekbirli yürüyüş
﻿TÜGVA'dan İstiklal'de tekbirli yürüyüş
﻿TÜGVA'dan İstiklal'de tekbirli yürüyüş
﻿FSM'de izinsiz pankart
﻿FSM'de izinsiz pankart
﻿FSM'de izinsiz pankart
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.