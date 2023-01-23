Tarkan arabada çekilmiş yeni bir videosunu paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve takipçileriyle olan etkileşimini koparmayan Tarkan, aylar sonra yeni bir proje duyurusunda bulundu.

Arabada çektiği videosu üzerinden yeni bir projenin müjdesini veren Tarkan şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın. Arabadan video paylaşmayalı bayağı oldu.

E dedim zamanı geldi. Ben yine bir çekime doğru yol alıyorum.

Güzel projelerle yakında yine karşınızda olacağım. Yine hummalı çalışmalar başladı anlayacağınız."