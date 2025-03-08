Meğer bu yüzden ölmüşler... Gene Hackman'ın ölümünde şoke eden detay!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meğer bu yüzden ölmüşler... Gene Hackman'ın ölümünde şoke eden detay!

Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa evlerinde köpekleriyle birlikte ölü bulunmuşlardı. Santa Fe polisi neden öldüklerini açıkladı.

Ünlü yıldızların cesetleri 26 Şubat'ta bulunmuştu. Yetkililer cinayet şüphesini ortadan kaldırmıştı. Karbon monoksit zehirlenmesi için yapılan ilk testler de negatif çıktı.

65 yaşındaki Betsy Arakawa, açık bir ilaç şişesi ve banyo tezgahına saçılmış haplarla bulunmuştu. Yetkililer ölümünü hantavirüs pulmoner sendromuna bağladı.

95 yaşındaki Hackman ise evin girişinde bulunmuştu. Ölümü Alzheimer hastalığının da katkıda bulunduğu kalp hastalığına bağladılar.

ABD'li yetkililer Gene Hackman'ın kalp hastalığından, eşinin ise yaklaşık bir hafta önce hanta virüsünden öldüğünü duyurdu.

Santa Fe İlçe Adan Mendoza, basın toplantısında duyurdular.

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