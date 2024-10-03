Meğer sıcak su torbalarının son kullanma tarihi varmış

İngiltere Manchester’da yaşayan Yazmin hardy, karın bölgesine koyduğu sıcak su torbası patladı.
Sıcak su genç kadının bacak, karın ve ellerini yaktı. Hemen banyoya yönelen Hardy, 30 dakika boyunca soğuk duş aldı fakat bacağındaki yanma devam edince Manchester'da bir hastaneye gitti.
Doktorlar, ölü derileri kaldırdıktan sonra genç kızın yaralarını sardılar. Ancak Hardy'nin bacağındaki izin kalıcı olabileceğini söylediler.
Uzmanlar, kauçuğun parçalanma olasılığının yüksek olması nedeniyle sıcak su torbalarının 2 yılda bir değiştirilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.