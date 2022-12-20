20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meghan Markle ve Prens Harry'den beklenmedik özür

Meghan Markle ve Prens Harry'den beklenmedik özür

Kraliyetten ayrılma süreçlerini anlattıkları belgeselleriyle dünyanın gündemine oturan Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin kraliyet ailesiyle görüşüp özür dileyeceği iddia edildi.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 10:54
Takip Et

Meghan Markle ve Prens Harry'den beklenmedik adım: Kraliyet ailesinden özür dileyecekler

Meghan Markle ve Prens Harry'den beklenmedik özür
+
Aa
-

Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin, Netflix'te yayınlanan belgeselinden sonra yükselen tansiyonu düşürmek için kraliyet ailesiyle bir araya geleceği öne sürüldü. NTV'nin The Sunday Times'tan aktardığına göre, Sussex çifti, kraliyet ailesinden özür dilemek için bir görüşme planlıyor.

Belgesel dizide kraliyet hakkında ırkçılık suçlaması, İngiliz Milletler Topluluğu'nun İngiltere sömürgesi olarak lanse edilmesi ve özellikle Meghan Markle'ın gösterişli reverans esprisi belgesele tepkilerin yoğunlaştığı noktalar.

Çift, bir süre önce Robert F. Kennedy İnsan Hakları örgütü tarafından verilen ırkçılıkla mücadele ödülünü aldı ve bu ödülü kabul etmeleri, kraliyet sarayında yaşandığı iddia edilen sistematik ırkçılığı böylece kabul etmiş oldukları şeklinde yorumlandı.

Bu da aslında Harry’nin babası Kral Charles ve tahtın varisi ağabeyi Prens William için oldukça sıkıntılı bir durum. Saray, konudan rahatsız olsa da ödülün ve ödül etrafında oluşan dedikoduların çok sözü edilmedi.

TAÇ GİYME TÖRENİNE DAVET EDİLDİLER

Ses getiren belgesellerinde kraliyeti suçlayan Meghan Markle ve Prens Harry, söylemleriyle İngiltere'de büyük bir tepkiye yol açtı. Kral Charles'ın taç giyme töreninden uzak durmaları istenirken, Kral Charles’ın ikiliyi törene çağıracağı haberi şaşırttı.

6 Mayıs’ta gerçekleşecek olan taç giyme törenine tepkilerden ötürü katılıp katılmayacağı belli olmayan Prens Harry ve Meghan Markle'a Kral Charles’tan adım geldi. Kraliyet ailesi ile en son Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreninde bir araya gelen çifti, Kral Charles’ın taç giyme törenine çağırdığı belirtildi. Çiftin bu davete ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
1
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿Lapa lapa yağacak! Meteoroloji duyurdu: İşte kar beklenen iller
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
2
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿CHP'den Süleyman Soylu'ya İmamoğlu yanıtı. İstinaf ve Yargıtay onarsa görevden alırım demişti
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
3
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Kira sözleşmelerinde yeni dönem. Tüm ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
4
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Motorin ve benzine şaka gibi indirim geldi
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
5
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿Özelleştirme borcu TL'ye çevrildi: ‘Soma’da kamu zararı 3 milyar TL’
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
6
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿EYT'de SGK bilmecesiyle ilgili yeni açıklama. Bakan Bilgin duyurdu
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
7
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı! İsmini aratanlar şaştı kaldı
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Mide ekşimesine doğal çözümler
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Anne oğluna tecavüz etmekle suçladığı adamı çırılçıplak soyup dövdü
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
﻿Denizli'de akıl almaz kaza: 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.