Meghan Markle ve Prens Harry'den beklenmedik özür

Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin, Netflix'te yayınlanan belgeselinden sonra yükselen tansiyonu düşürmek için kraliyet ailesiyle bir araya geleceği öne sürüldü. NTV'nin The Sunday Times'tan aktardığına göre, Sussex çifti, kraliyet ailesinden özür dilemek için bir görüşme planlıyor.

Belgesel dizide kraliyet hakkında ırkçılık suçlaması, İngiliz Milletler Topluluğu'nun İngiltere sömürgesi olarak lanse edilmesi ve özellikle Meghan Markle'ın gösterişli reverans esprisi belgesele tepkilerin yoğunlaştığı noktalar.

Çift, bir süre önce Robert F. Kennedy İnsan Hakları örgütü tarafından verilen ırkçılıkla mücadele ödülünü aldı ve bu ödülü kabul etmeleri, kraliyet sarayında yaşandığı iddia edilen sistematik ırkçılığı böylece kabul etmiş oldukları şeklinde yorumlandı.

Bu da aslında Harry’nin babası Kral Charles ve tahtın varisi ağabeyi Prens William için oldukça sıkıntılı bir durum. Saray, konudan rahatsız olsa da ödülün ve ödül etrafında oluşan dedikoduların çok sözü edilmedi.

TAÇ GİYME TÖRENİNE DAVET EDİLDİLER

Ses getiren belgesellerinde kraliyeti suçlayan Meghan Markle ve Prens Harry, söylemleriyle İngiltere'de büyük bir tepkiye yol açtı. Kral Charles'ın taç giyme töreninden uzak durmaları istenirken, Kral Charles’ın ikiliyi törene çağıracağı haberi şaşırttı.

6 Mayıs’ta gerçekleşecek olan taç giyme törenine tepkilerden ötürü katılıp katılmayacağı belli olmayan Prens Harry ve Meghan Markle'a Kral Charles’tan adım geldi. Kraliyet ailesi ile en son Kraliçe Elizabeth’in cenaze töreninde bir araya gelen çifti, Kral Charles’ın taç giyme törenine çağırdığı belirtildi. Çiftin bu davete ne yanıt vereceği henüz bilinmiyor.