Mehmet Ağar hakkında Yargıtay’dan flaş karar

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların beraatini kararlaştırmış, daha sonra istinaf mahkemesi kararı bozmuştu. İkinci yargılama sonrasında da yerel mahkeme beraat kararı vermişti.

İkinci beraat kararına ilişkin itirazını tamamlayan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’nci Ceza Dairesi (istinaf) yeniden beraat kararı vermişti. Mahkeme, Behçet Cantürk ve Abdülmecit Baskın cinayetleri yönünden, dosyaların zamanaşımına girdiğine hükmetmiş, diğer cinayetler için de beraat kararını yerinde bulmuştu.

T24‘ten Gökçer Tahincioğlu’nun aktardığına göre Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin ve eski özel harekât polisleri hakkındaki yıllardır süren Susurluk-JİTEM davası kesin hükme bağlandı.

Yargıtay 1’nci Ceza Dairesi, söz konusu kararlarla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. Bazı cinayetlere ilişkin zamanaşımı kararı verilmesi gerektiğini belirten daire, dosyanın bu kısmını düzelterek onadı. Daire bu durumu bozma nedeni saymadı.