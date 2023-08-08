Mehmet Akif Alakurt'tan Kemal Kılıçdaroğlu ve Tunceliler için çirkin sözler

Eski oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ve Tunceliler için çirkin ifadeler kullandı. Alakurt, daha önce de Türk kadınlarına hakaret etmişti.

Mehmet Akif Alakurt'tan Kemal Kılıçdaroğlu ve Tunceliler için çirkin sözler

Adanalı dizisinde canlandırdığı 'Maraz Ali' karakteriyle ünlenen ve daha sonra sosyal medyada yaptığı küfürlü paylaşımlarıyla tepki çeken oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Tuncelilleri hedef aldı.

KILIÇDAROĞLU VE TUNCELİLER İÇİN ÇİRKİN SÖZLER

Kılıçdaroğlu'nun resmini paylaşan Alakurt, "Biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrinde Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır" dedi.

Alakurt'un aynı zamanda Tuncelili vatandaşları da hedef aldığı söz konusu paylaşımı şöyle:

"Biliyorsunuz Türkiye'nin her şehrinde Atatürk seven bulursunuz. Tunceli bu konuda istisnadır. Bu yüzsüz adamın ve destekçilerinin 20 yıllık başarızlığına rağmen CHP'nin başında durma ısrarını sorgulamak lazım."

alakurtkeps11.jpgAlakurt, yaptığı başka paylaşımda ise "Bu tarla faresi suratlı adamın Tuncelili olduğunu biliyorsunuzdur umarım" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

alakurtkeps22.jpgTÜRK KADINLARINA HAKARET ETMİŞTİ

Küfürlü paylaşımlarıyla tepki çeken Mehmet Akif Alakurt, daha önce de Türk kadınlarını aşağılayan ifadeler kullanmıştı.

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