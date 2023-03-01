Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a zor sorular. Mehmet Akif Ersoy tek tek sıraladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP’a 46 milyon TL karşılığında çadır sattığını ortaya çıkmış, AHBAP da iddiları doğrulamıştı.

Kızılay skandalı siyaset gündemindeki sıcaklığını koruyor. Son olarak Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Habertürk canlı yayınında Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a çeşitli sorular yöneltti.

Ersoy, şunları kaydetti:

“Kerem Kınık’ı yayına davet ettim bu olay ilk kez ortaya çıkınca. Daha sonra başka canlı yayına katıldı. ‘Dedi ki 2050 çadırın AHBAP’a satıldığından haberim yok. Yetkili arkadaşlar insiyatif alarak rutin bir işlem gerçekleştirmişler. Öğrenince arkadaşları eleştirdim’

Şimdi burası çok önemli. Dün ahlaki, yasal dediğiniz bir konuyu ahlaki ve yasalsa neden eleştiriyorsunuz. Bir sorun varsa neden bu şekilde muhafaza ediyorsunuz? Peki bunu yapan arkadaşları görevden aldınız mı? Bu kadar büyük bir felaket yaşamışken sizin bilginiz dışında en temel ihtiyaç çadır nasıl satılabiliyor? Bu size tuhaf gelmiyor mu?”