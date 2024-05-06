Mehmet Ali Erbil, Araplardan para toplamak için dans etti

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Ali Erbil, Araplardan para toplamak için dans etti
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil gittiği bir restoranda dans karşılığı Araplardan para topladı.

Sunduğu televizyon programlarıyla bir döneme damgasını vuran Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda hem hastalığı hem de genç sevgilileriyle gündeme geliyor.

Mehmet Ali Erbil, bir ayrılık yaşamalarının ardından kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz günlerde barışmıştı.

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Erbil, son olarak gittiği bir restoranda Araplardan para aldığı görüntülerle kendisinden söz ettirdi.

Bir restoranda eline şapkasını alıp gezmeye başlayan Mehmet Ali Erbil, Arap turistlerin yanına dans ederek gitti ve "Yallah yallah" diyerek şapkaya para atmalarını istedi.

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O anlarda Arap turistler şaşkın bakışlarla etrafa bakıp ne olduğunu anlamaya çalışırken Mehmet Ali Erbil, turistlerden para almayı başardı.

Parayı alan Erbil, daha sonra ise masadan ayrıldı.

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