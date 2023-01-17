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Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında ilk açıklama kardeşinden geldi

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil KKTC'de rahatsızlanarak ambulansla acil olarak Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili kız kardeşi Yeşim Erbil açıklama yaptı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 11:42
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Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırılmıştı! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama kardeşinden geldi.

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında ilk açıklama kardeşinden geldi
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ambulansla Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Kardeşi Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"SERUMLARI GÖTÜRÜLDÜ"

Yeşim Erbil, “Bu hafta tedavisinde rutin serum haftasıydı. Onun öncesinde bir atak geçirmiş ama şimdi durumu iyi, hastaneden çıktı. Mustafa Abim gitti yanına. Kıbrıs’ta yoruldu sanırım, o yüzden böyle bir atak geçirmiş olabilir. Serumları götürüldü, orada takılacak. Şu anda herhangi bir sorun yok.” dedi. 
 

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Pes
17.01.2023 11:49
Bize cahil insanlar lazım okumuş insanlar değil demişti birileri.... Bu hem okumuş hem cahil aklını kiraya vermiş  
 
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