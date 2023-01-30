Çiğdem Tunç'tan çarpıcı itiraf. ''Mehmet Ali Erbil için donör olmak istedim''

Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu Çiğdem Tunç oldu. Tunç Mehmet Ali Erbil ile 12 yıl süren aşkını ve hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

"TİYATRO SAHNESİNDE CAN VERMEK İSTİYORUM"

Çocuk yaşta bale ile sahnelere merhaba diyen Tunç “Sahne tozunu yuttuğum ilk gün ben bu sahnede ölücem dedim ve bir gün sahnede oyun sırasında can vermek ait olduğum yerde ölene kadar oyun sergilemek istiyorum” dedi.

"MEHMET ALİ İÇİN DONÖR OLMAK İSTEDİM"

Mehmet Ali Erbil’in hastaneye kaldırıldığını öğrendiği anda ilk hastaneye koşanlardan birisi olduğunu belirten Tunç “Aklıma kötü şeyler getirmek istemedim ama onu kaybetmekten korkuyordum günlerce kapısından bekledim hatta doktorlara Mehmet Ali iyi olacaksa benim organlarımı ona nakledin onun için donör olmak istiyorum dedim ve doktorlar bunu kabul etse seve seve için can vermeye hazırdım” diye konuştu.

"HİÇBİR ERKEK SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK DEĞİL"

12 yıllık aşkı Mehmet Ali Erbil hakkında çıkan ihanet haberleri ile ilgili de konuşan Tunç, şunları söyledi: “Hiçbir erkek sütten çıkmış ak kaşık değil hangi erkek karısını aldatmıyor. Mehmet Ali hakkında konuşmadan önce dönüp baksınlar tüm Türkiye’yi güldüren herkesin neşe kaynağı olmuş bir sanatçı.”

