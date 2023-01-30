30 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Çiğdem Tunç'tan çarpıcı itiraf. "Mehmet Ali Erbil için donör olmak istedim"

Çiğdem Tunç'tan çarpıcı itiraf. "Mehmet Ali Erbil için donör olmak istedim"

Çiğdem Tunç, 2018 yılında ölümden dönen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in hastalık sürecine dair çarpıcı bir itirafta bulundu. 

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 14:39
Takip Et

"Mehmet Ali Erbil için donör olmak istedim" Çiğdem Tunç'tan çarpıcı itiraf

Çiğdem Tunç'tan çarpıcı itiraf. ''Mehmet Ali Erbil için donör olmak istedim''
+
Aa
-

Özlem Esra Ada’nın hazırlayıp sunduğu Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu Çiğdem Tunç oldu. Tunç Mehmet Ali Erbil ile 12 yıl süren aşkını ve hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı.

"TİYATRO SAHNESİNDE CAN VERMEK İSTİYORUM"

Çocuk yaşta bale ile sahnelere merhaba diyen Tunç “Sahne tozunu yuttuğum ilk gün ben bu sahnede ölücem dedim ve bir gün sahnede oyun sırasında can vermek ait olduğum yerde ölene kadar oyun sergilemek istiyorum” dedi. 

"MEHMET ALİ İÇİN DONÖR OLMAK İSTEDİM"

Mehmet Ali Erbil’in hastaneye kaldırıldığını öğrendiği anda ilk hastaneye koşanlardan birisi olduğunu belirten Tunç “Aklıma kötü şeyler getirmek istemedim ama onu kaybetmekten korkuyordum günlerce kapısından bekledim hatta doktorlara Mehmet Ali iyi olacaksa benim organlarımı ona nakledin onun için donör olmak istiyorum dedim ve doktorlar bunu kabul etse seve seve için can vermeye hazırdım” diye konuştu. 

"HİÇBİR ERKEK SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK DEĞİL"

12 yıllık aşkı Mehmet Ali Erbil hakkında çıkan ihanet haberleri ile ilgili de konuşan Tunç, şunları söyledi: “Hiçbir erkek  sütten çıkmış ak kaşık değil hangi erkek karısını aldatmıyor. Mehmet Ali hakkında konuşmadan önce dönüp baksınlar tüm Türkiye’yi güldüren herkesin neşe kaynağı olmuş bir sanatçı.”
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
1
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿Dünyanın en güçlü ordularında Türkiye bakın kaçıncı sırada
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
2
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿İlk defa oy kullanacak gençlerin anketi açıklandı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
3
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Saray'da bütün umutları bitiren seçim anketi. Sonuçları gören 5 maaşlı danışmanlar eşyalarını toplamaya başladı
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
4
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması: Kiraladık
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
5
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Meral Akşener'den 'Liyakat' vurgulu yeni video
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
6
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿Jesus'tan flaş Arda Güler açıklaması: Arda iyi ama
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
7
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
﻿Rekabet Kurulu Iveco hakkında soruşturma başlattı
﻿Rekabet Kurulu Iveco hakkında soruşturma başlattı
﻿Rekabet Kurulu Iveco hakkında soruşturma başlattı
﻿İstavrit fiyatıyla şaşırttı
﻿İstavrit fiyatıyla şaşırttı
﻿İstavrit fiyatıyla şaşırttı
﻿Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü
﻿Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü
﻿Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 2 ölü
﻿Düzce'de deprem
﻿Düzce'de deprem
﻿Düzce'de deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.