Mehmet Ali Erbil, Survivor'da hırsızlık yapan Poyraz'ı savundu

Tv8 izleyiciyle buluşan Survivor All Star 2024'te olaylar bitmiyor. 11 Mart’ta ekrana gelen 56. bölümde Acun Ilıcalı'nın yaptığı acil durum konseyinde Yiğit Poyraz'ın kural ihlali yaptığı açığa çıktı.

Ilıcalı, Poyraz'ın Dominikli bir ailenin evine girerek çuvala erzak doldurduğunu ve olay polise kadar gitmesin diye müdahale ettiklerini açıkladı.

Ilıcalı, Poyraz'a "Sana Survivor tarihinin en büyük cezasını vereceğiz. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanamayacaksın. İtiraf eden başka biri olursa Poyraz'ın cezasında indirim yapacağız" şeklinde konuştu.

10 ÖDÜL CEZA ALDI

Mavi takımdan diğer erkekler olayın içinde olduklarını söyleyince Poyraz'ın cezası 10'a indirildi.

Hakan Hatipoğlu dışındaki diğer mavi takım erkek yarışmacılarına 3'er ödül ceza verildi.

Aysu da ev konusunda Poyraz’a yardım etmesinden dolayı 4 ödül ceza aldı.

Yaşanan olayla ilgili konseyde konuşan Poyraz, "Haklı çıkacağım bir şey yok öncelikle, o yüzden oralara hiç girmeyeceğim. Nasıl desem, son 10 gündür zor bir dönemden geçiyorum. Bu hastalığın verdiği zihinsel yorgunluk, bir de 2.5 ayın verdiği bitkinlik gözümü kör etmiş durumdaydı adeta. Bunların hepsi birikince de böyle bir kural ihlali yaptım" dedi.

Poyraz hakkında kız arkadaşı Yasmin Erbil'in babası Mehmet Ali Erbil de açıklama yaptı.

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"YARIŞMA İNSANA NELER YAPTIRIYOR"

Yarışmadaki olayların konuşulduğu 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Arto'ya mesaj yollayan Erbil, "Yiğit Poyraz Robert Koleji, Boğaziçi mezunu. Bir yarışma insana neler yaptırıyor! Hem tek başına da yapmamış zaten" diyerek kızının sevgilisi Poyraz'ı savundu.