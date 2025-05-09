Mehmet Ali Erbil'den nafaka itirafı! 29 yıldır ödeyen dünyadaki tek adamım

Ünlü şarkıcı Mehmet Çevik'in sahne performansına eşlik eden Mehmet Ali Erbil, gece boyunca yaptığı esprilerle kırıp geçirdi. Mekan çıkışı yaptığı nafaka itiraflarıyla gündem olan Erbil, "29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adamım" dedi.

Özel hayatındaki krizler nedeniyle sık sık gündeme gelmeye devam eden Mehmet Ali Erbil, ödediği nafakalarla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

"29 YILDIR NAFAKA ÖDEYEN TEK ADAMIM"

Mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şovmen, 29 yıldır nafaka ödediğini belirterek şöyle devam etti: "Bunun dünyada bile örneği yoktur herhalde.

Ama üç çocuğumun annelerine (Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, Nergis Kumbasar, Tuğba Coşkun) teşekkür ediyorum, böylesine değerli çocuklar yetiştirdikleri için."