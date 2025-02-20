Mehmet Ali Erbil'in acı günü! Sosyal medya hesabından duyurdu

Mehmet Ali Erbil, Tuğba Coşkun ile 2005 yılında dünya evine girmişti. Bu evlilikten Ali Sadi isminde bir oğulları dünyaya gelmiş, ikili 2011 yılında boşanmıştı.

Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından eski eşi Tuğba Coşkun'un annesi Aysel Coşkun'un vefat haberini duyurdu.

Erbil, eski eşi, kayınvalidesi ve oğlu Ali Sadi'nin de içinde bulunduğu fotoğrafı yayınlayarak, "Canım oğlumun bir tanecik anneannesini ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Tuğba Coşkun da hayatını kaybeden annesiyle fotoğrafını "Canım annem, kıymetlimiz mekanın cennet olsun" notuyla Instagram'da paylaştı.

Aysel Coşkun'un yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.