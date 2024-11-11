Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyeye geldi

Kaynak: İHA
Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyeye geldi

İstanbul’da yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyeye geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, reklam ve teşvikinde bulundukları iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kapsamda düzenlenen operasyonda Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Zorbey Erkoçlar, İbrahim Yılmaz, Aleksander Mensikof ve Esma Sözen’in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adliyeye sevk edildi! Yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınanların tam listesi de ortaya çıktıSerdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil adliyeye sevk edildi! Yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınanların tam listesi de ortaya çıktı

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5 şüphelinin yurt dışında olduğu, diğer 2 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenilmişti. Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ile beraberindekiler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

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16 şüpheli Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Öte yandan, şüphelilerin soruşturmayı yürüten savcılığa ifade vermeleri sürerken, Mehmet Ali Erbil’in eski sevgilisi Gülseren Ceylan adliyeye geldi.

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