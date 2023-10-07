Mehmet Ali Erbil'in nikah tarihi belli oldu. Gelen tepkilere aldırış etmiyor

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisine yüzük hediye eden Erbil'in nikah tarihi belli oldu.

Mehmet Ali Erbil'in nikah tarihi belli oldu. Gelen tepkilere aldırış etmiyor

Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin ile aynı yaşta olan Gülseren Ceylan ile yeni bir aşka yelken açtı. Genç sevgilisinin doğum gününde ona yüzük hediye ediyen Mehmet Ali Erbil'in evlenmeyi planladığı iddiaları çok konuşuldu.

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KASIM AYINDA EVLENECEK

Ancak evlilik haberlerinin ortaya çıkmasının ardından 66 yaşındaki ünlü şovmene ilk eşi Muhsine Kamiloğlu ve Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi'nin bu evliliğe karşı çıktığı iddia edildi. Mehmet Ali Erbil ise bu iddiaları "Onların bir tek istekleri benim mutlu olmam Ali Sadi bile alıştı valla" diye reddetti.

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Şimdi de usta şovmenin nikah detayları ortaya çıktı. 2.Sayfa'da yer alan habere göre; Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisiyle Kasım ayında Amerika'da sade bir nikahla evlenmeyi planlıyor.

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