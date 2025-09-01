Mehmet Ali Erbil'le dünyaevine girdi! Gülseren Ceylan'ın annesi meğer hiç onaylamamış

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz gün dünyaevine girdi. Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen evlilikte Gülseren Ceylan’ın ailesinin neden nikahta olmadığı ortaya çıktı.

Bir dargın bir barışık aşk yaşan Mehmet Ali Erbil, Gülseren Ceylan ile geçtiğimiz gün nikah masasına oturdu. Erbil'in evinde gerçekleşen törene ünlü ismin çocukları; Sezin Erbil Yazgan, Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil katılırken, nikah şahidi Serdar Ortaç ise uyuya kaldığı için nikaha gidemedi.

ANNESİYLE GÖRÜŞMEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Gülseren Ceylan'ın ailesinin nikaha neden katılmadığı ortaya çıktı. Ceylan ailesinin törende neden olmadığı konusunda bilgi verdi. Ceylan'ın ilişkisini başından bu yana onaylamadığı için annesinin kızıyla görüşmediği ortaya çıktı.

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil ile mutlu olduğunu belirterek; "Mehmet Ali, beni bırakmadığı sürece ben ayrılmayacağım" ifadelerini kullandı.

