Mehmet Ali Yılmaz çok kızdı: "Trabzon'a yakışmadı. Ali Koç yiğit çocuktur

Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar ile Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'dan çarpıcı bir yorum geldi.

Karadeniz Gazetesi'ne konuşan Mehmet Ali Yılmaz; "Bize hiç yakışmadı" ifadesini kullanırken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için de "Tanıdığım için biliyorum; çok yiğit, delikanlı bir çocuktur" dedi.

İşte Mehmet Ali Yılmaz'ın açıklamaları:

"Bu bize hiç yakışmadı, hazır şekilde stada gelmek bir organizasyondur. Bunu yapanlar cezasız kalmamalı. Trabzon'da niye böyle provokasyon için sahaya geliyorlar? Her dakika şişe doldurdular sahayı! Güvenlik zafiyeti bir, giriş zafiyeti iki, önceden planlanma üç. Ne yapmaya çalıştılar? Fenerbahçe bir şey yapmadı ki! Kim oynarsa o kazanır, maçta ufak tefek hatalar olabilir."

"Fenerbahçe'nin başkanı olan delikanlı adam Ali Koç, hiç sesini çıkartmadı. Tanıdığım için biliyorum; çok yiğit, delikanlı bir çocuktur. Zaten 30 puan fark var, böyle abartmanın alemi ne? Trabzonspor'un iyiliğini isteyenler böyle tribünleri dolduracak hıyarlarsa, daha önceden yapmaları gerekirdi. 30 puan fark olmadan... Çok bozuldum, çok üzüldüm. Hiç yakışmadı bize. 30 puan gerideyiz be, hiç böyle olmadık! Niye bunu kompleks yapıyoruz?"

"Güvenlik zafiyeti bir, giriş zafiyeti iki, önceden planlanma üç. Ne yapmaya çalıştılar? Fenerbahçe bir şey yapmadı ki! Kim oynarsa o kazanır, maçta ufak tefek hatalar olabilir."