Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan yeni bir aşka yelken açtı

Magazin dünyasının önde gelen çiftlerinden Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, geçen sene 27 yıllık evliliklerini tek celsede sona erdirdiler.

Boşanma haberiyle magazin gündeminde büyük yankı uyandıran çift, ayrılıklarının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala konuşuluyor.

Şimdi ise yeni bir iddia ortaya atıldı. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre, Arzum Onan, son iki aydır ABD'de yaşayan bir Türk iş insanıyla ilişki yaşıyor.

Kim olduğu öğrenilemeyen iş insanı, Arzum Onan'ı görmek için sık sık İstanbul ile ABD arasında mekik dokuyor.

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