Mehmet Aslantuğ'dan 'yeni aşk' açıklaması

27 yıllık eşi Arzum Onan'dan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen Mehmet Aslantuğ iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

'Yine hiç tanımadığım bir kadın' diyen Aslantuğ, sayfasında şu notu paylaştı:

"Ne aşk adamıymışım be!.. Gülsem mi ağlasam mı kestiremiyorum. Yine hiç tanımadığım bir kadın, yine yalan dolan her yerde Haber!

Neden arayıp sormuyorsunuz kardeşim? Sonra da niye açıklama ihtiyacı duyuyorsun diyorlar!

Nedir bu? Nasıl bir iş ahlakı? Arasanıza, sorsanıza?…"

‘DUYDUĞUNUZ DEDİKODULAR ASILSIZ DEĞİL’

Pınar Şipaloğlu, Instagram hesabından paylaştığı hikayede, "Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir! Sessizliğimin sebebi bir küçük ada meselesi... Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ, evet evet evet. Yeter" yazarak, kalp emojisi koymuştu. Şipaloğlu’nun bu paylaşımı ise Mehmet Aslantuğ ile birlikte olduğu iddialarını ortaya çıkarmıştı.

'BOŞANMAYI BEN İSTEMEDİM'

Mehmet Aslantuğ geçtiğimiz hafta da Instagram sayfasında uzun bir video yayınlamış ve boşanmayı isteyen tarafın kendisi olmadığını söylemişti.

