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  • Mehmet Barlas yine yağcılıkta zirveyi kaptırmadı. Bu yağ kokan yazıyı Mehmet Barlas'tan başka kimse yazamazdı

Mehmet Barlas yine yağcılıkta zirveyi kaptırmadı. Bu yağ kokan yazıyı Mehmet Barlas'tan başka kimse yazamazdı

Yandaş Sabah yazarı Mehmet Barlas, Erdoğan'ın partisinin toplantısında yaptığı ilginç çıkışa destek verdi. Barlas, 21 yıldır iktidarda olan Erdoğan'ı sanki 'ilk kez' iktidara gelecekmiş gibi yazdı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 16:50
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Mehmet Barlas'tan sanki 'Erdoğan ilk kez iktidara gelecekmiş' gibi yazı

Mehmet Barlas yine yağcılıkta zirveyi kaptırmadı. Bu yağ kokan yazıyı Mehmet Barlas'tan başka kimse yazamazdı
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Barlas, "Bu millet yine bir 14 Mayıs sabahı sandığa giderek bu kirli tezgâhı bir kez daha bozacaktır." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Menderes 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter söz milletindir’ diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. ‘Yeter söz de karar da gelecek de milletindir’ diyerek, 2023’te milletimizin desteğine talibiz” ifadelerini kullandı. 

Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugünkü köşesinde Erdoğan'ın '14 Mayıs' seçim tarihiyle ilgili yaptığı açıklamaları ele aldı. 

Barlas, AKP sanki 21 yıl boyunca iktidarda değilmiş gibi "14 Mayıs sabahı sandığa giderek bu kirli tezgâhı bir kez daha bozacaktır." diyerek destekte bulundu. 

Mehmet Barlas, "Türk seçmeninin ferasetinden de hiç şüphem yok. 73 yıl önce 14 Mayıs'ta "Yeter! Söz milletindir!" diyen Menderes'e desteğini veren bu millet, yine bir 14 Mayıs sabahı sandığa giderek bu kirli tezgâhı bir kez daha bozacaktır." diye konuştu.

"BU MİLLET '14 MAYIS' SABAHI SANDIĞA GİDEREK BU KİRLİ TEZGÂHI BOZACAKTIR" 

Barlas'ın yazısından dikkat çeken bölüm şöyle: 

"Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi bir grup toplantısına şahitlik ettik.

Tüm dünya, Türkiye'deki seçim sürecini yakından izliyor. Washington Post, "Dünyanın en önemli seçimi" derken The Economist, "Erdoğan karşısında şansları yok" şeklinde analizlere yer veriyor.

Ama ben küresel güçlerin pes edeceğini zannetmiyorum. Önümüzde yaklaşık 4 ay var. Muhalefetin bütün beceriksizliğine rağmen Erdoğan'ın önünü kesmek için elinden geleni yapacaklarına eminim.

FETÖ'cüler, PKK'lılar, darbe heveslileri, 6'lı masanın aktörleri, kukla cumhurbaşkanı olmak için bekleyen siyasi aktörler topyekûn 14 Mayıs'ta bu "küresel çete"yle birlikte hareket edecektir.

Ama Türk seçmeninin ferasetinden de hiç şüphem yok. 73 yıl önce 14 Mayıs'ta "Yeter! Söz milletindir!" diyen Menderes'e desteğini veren bu millet, yine bir 14 Mayıs sabahı sandığa giderek bu kirli tezgâhı bir kez daha bozacaktır.

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0606
19.01.2023 17:24
iktidar araçlarının tüm yağ ihtiyacını Barlas karşılar ücret almadan  
 
Demo kaloz
19.01.2023 17:12
Mehmet Barlas yalakanın öndegideni her dönemin adamı iktidar da kim varsa nun yağdanlığını çok iyi yapıyor ondan daha fazlasını bekleyemessin nokta  
 
Alper
19.01.2023 17:09
Bunlar kendini muhalefetde sanıyor.sloganneydi yeter söz milletin!Seçmen bunları yemiyor artık.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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