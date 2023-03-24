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İstifa eden Mehmet Baykan'ın yerine gelen isim belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden istifa eden Mehmet Baykan'ıın yerine vekaleten Ömer Altunsoy geldi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 16:22
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Mehmet Baykan'ın yerine gelen isim belli oldu

İstifa eden Mehmet Baykan'ın yerine gelen isim belli oldu
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Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın AKP'den milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılmasının ardından bu göreve vekaleten genel müdür yardımcısı Ömer Altunsoy atandı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü yardımcılığına ise vekaleten Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal'ın getirildiği açıklandı.

ÖMER ALTUNSOY KİMDİR?

Ömer Altunsoy, judo branşında 3. Kademe Kıdemli Antrenörlük ve siyah kemer 4. Dan belgesi sahibi olup, judoda 15 kez milli olmuştur.

Yine judoda milli hakemlik ve milli takım antrenörlüğü yapmış olan Ömer Altunsoy, judoda önceki dönemlerde teknik komite ve yönetim kurulu üyesi olarak da görev almıştır.

 

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