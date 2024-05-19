Mehmet Büyükekşi derbiye de el attı. Skandal ortaya çıktı

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Mehmet Büyükekşi derbiye de el attı. Skandal ortaya çıktı
Serhat Ulueren Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Arda Kardeşler'in nasıl atandığını anlattı.

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak.

Bugün saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmada sarı-kırmızılılar 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig’de düğümün çözüleceği maçta Arda Kardeşler düdük çalacak.

TFF geçtiğimiz günlerde Arda Kardeşler’in atanmasına yönelik yaptığı açıklamada tercihin manuel olarak verildiğini duyurdu.

Manuel atama ve Arda Kardeşler tercihi her iki tarafın da tepkilerine sebep olurken olayın perdesi ortaya çıktı.

Telegol moderatörü Serhat Ulueren Arda Kardeşler tercihi hakkında yaptığı açıklamada, "TFF'nin içerisinden çok sağlam bir bilgi aldım. Normal şartlar altında hakem atamalarını kim açıklar, MHK Başkanı değil mi? Bizim Federasyonumuzda durum tam tersi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bizzat Arda Kardeşler'i aramış ve Galatasaray - Fenerbahçe maçına atandığını kendisine bildirmiş" dedi.

Ulueren Büyükekşi'nin bu kararı vermesindeki sebebi ise, "Sanırım Mehmet Büyükekşi, Arda Kardeşler'in Kadıköy'de yaptığı hatalardan ders çıkarmasını istedi. Aklıma gelen ilk pozisyon Icardi'ye verilmeyen penaltı. Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Fırat Aydınus ve diğer tüm majör hakem yorumcuları bunun penaltı olduğunu söylediler zaten" diyerek anlattı.

Ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Icardi'nin yerdiği kaldığı pozisyonda devam kararı vermesi Galatasaray'ın ağır eleştirilerine sebep olmuştu.

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