Mehmet Büyükekşi Dursun Özbek'i toplantıdan kovdu

TFF ve İstanbulspor arasındaki gerilim gittikçe büyürken İstanbulspor başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu çarpıcı bir iddiada bulundu.

Telegol programına telefonla bağlanan Sarıalioğlu Dursun Özbek’in öncülüğünde kulüp başkanlarının Büyükekşi ile yaptığı görüşmeye dair detayları paylaştı.

“BEN HALLEDERİM DEDİ”

Dursun Özbek’in sorunu çözmek için aracı olmak istediğini ifade eden Sarıalioğlu, "Ben TFF'nin Haziran ile Temmuz'da yapacağı seçim tarihinin arasındaki farklarını belgelerle açıkladım. Dursun ağabey '1 aydır TFF'yle görüşüyorum bırakın ben hallederim' dedi. Biz de yanında birkaç başkanla gitsin dedik. Göksel Gümüşdağ, Mecnun Otyakmaz ve Yüksel Yıldırım eşlik etti. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da katılacaktı ama özel işlerinden dolayı yurt dışına gitmek zorunda kaldı" dedi.

“BURADAN GİDİN”

Yapılan toplantıda Büyükekşi’nin başkanları kovduğunu iddia eden Sarıalioğlu, "Büyükekşi, Dursun Özbek ve yanındaki üç başkanı 10 dakikalık yaptığı görüşmeden sonra 'Konuşacak bir şeyimiz yok, buradan gidin' diyerek kovdu. O kısacık görüşmeden sonra Dursun Özbek imza toplama konusunda U dönüşü yaptı. Dursun Özbek ve Erden Timur'a mektup yazdım dönmediler. Ben de o mektubu kamuoyuna paylaştım. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un tüm bunlara karşılık başarılı işler yaptığını söylesek yanlış olmaz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

18 Temmuz’da sandık başına gidileceğini açıklaması üzerine bazı kulüpler bu tarihin geç olduğunu belirterek seçimin daha erken bir tarihe alınmasını istemişti.

Ancak Mehmet Büyükekşi’nin kararından dönmemesi nedeniyle kulüpler erken seçim için imza toplamaya başlarken Dursun Özbek Kulüpler Birliği toplantısında Mehmet Büyükekşi ile görüşerek ikna etmeye çalışacağını belirtmişti.

Dursun Özbek ve toplantıya giden kulüp başkanları Mehmet Büyükekşi’yi ikna etmeyi başaramazken bunun sonucunda imza çalışmalarını hızlandıran kulüpler erken seçime gitmek için gerekli olan 136 imzayı bulduğunu duyurdu.