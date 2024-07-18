Mehmet Büyükekşi gitti İstanbulspor bayram etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) gerçekleştirilen başkanlık seçiminde İbrahim Hacıosmanoğlu zaferini ilan etti.

Bu gelişme sonrasında en dikkat çekici paylaşım 1. Lig ekibi İstanbulspor'dan geldi. İstanbulspor, seçim sonuçlarının ardından sosyal medyada dikkat çeken mesajlar paylaştı.

İstanbulspor'un ilk paylaşımı, "Türk futbolu artık daha temiz" ifadesiyle oldu.

Ardından, kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun bir fotoğrafını paylaşan İstanbulspor, "Seninle birlikte birileri var. Büyük Başkan!" sözlerine yer verdi.

TFF seçiminde, İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile başkan adayı Mehmet Büyükekşi arasındaki diyalog da dikkat çekmişti.

Sarıalioğlu kürsüye gelirken, Mehmet Büyükekşi'nin salondan ayrılmak üzere yerinden kalkması üzerine, Sarıalioğlu'nun "Kaçma başkanım, gel buraya!" demesi salonda gülüşmelere neden oldu.

Büyükekşi'nin "Lavaboya gidiyorum." cevabı üzerine Sarıalioğlu, "Şimdi mi aklına geldi?" diyerek durumu esprili bir şekilde karşıladı.

İstanbulspor'un sosyal medya paylaşımları şu şekildeydi: