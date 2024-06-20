Mehmet Büyükekşi ilk kez haklı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Mehmet Büyükekşi ilk kez haklı

Gürcistan maçına dair konuşan Mehmet Büyükekşi taraftarları överken milli marşın ıslıklanmasını eleştirdi.

EURO 2024 için milli takımımız ile birlikte Almanya’da bulunan Mehmet Büyükekşi turnuvaya dair açıklamalarda bulundu.

"EVİMİZDE GİBİYİZ"

Taraftarlarımızın Gürcistan maçındaki performansını öve öve bitiremeyen Büyükekşi, "Birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerde bayram ve şampiyona bir araya geldi. 'Milli takım forması ile milli maçlara gelin' çağrısı yaptık. Gurbetçi taraftarlarımız buna yüzde 100 uydu. 'Kırmızı giyin gelin' dedik. Fan walk taraftar yürüyüşümüz de muhteşem oldu. Büyük bir coşku var. Evimizde gibiyiz. Taraftarlarımız Avrupa Futbol Şampiyonası'na büyük coşku katıyor. Memleketim şarkısını hep beraber bağıra bağıra söyledik, benim de sesim kısıldı. Dortmund Stadı'nın sarı duvarını kırmızı duvar yaptık. Taraftara teşekkür ederiz her yer kırmızı-beyazdı. Hep 'evimizde oynayacağız' dedik, öyle de oldu. 60 bin kişilik stadın 50 bini Türk'tü" diye konuştu.

"HEM KOMŞU HEM DOSTUZ"

Gürcistan milli marşının ıslıklanmasının bize yakışmadığını kaydeden Büyükekşi, "Antalya'nın amigosunu getirdik. Davulcular buradaki derneklerimizin çalışması. Gürcistan milli marşı okunurken ufak bir ıslıklama oldu, bu bize yakışmadı. Hem komşu hem dostuz. UEFA böyle şeylere ceza veriyor. Milli ve dini değerlere saygı önemli" dedi.

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