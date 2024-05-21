Mehmet Büyükekşi imzayı attı. Herkes sevindi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Büyükekşi imzayı attı. Herkes sevindi
Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı ile Sürat Kargo arasında sponsorluk anlşaması imzaladı.

Riva’da bulunan Hasan Doğan Tesisleri’nde gerçekleşen imza töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, TFF Başkan Vekili Alkın Kalkavan ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella hazır bulundu.

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İmzayı attıktan sonra açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "A Milli Kadın Futbol Takımı'mızın sponsoru Sürat Kargo bugün de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na tarihinde ilk kez eleme grubunu lider olarak tamamlayıp, katılma hakkını kazanan Avrupa'nın en genç milli takımı olan A Milli Futbol Takımımıza sponsor oluyor” dedi.

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Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz ise, "Futbol paylaşmaktır, yaşamaktır, hissetmektir. Kimi zaman mutluluğu paylaşmaktır, kimi zaman rol model almaktır. Milli takımımız herkese örnek oluyor, rol model oluyor. Biz de onlara zaman zaman rol model oluyoruz ve onlara elimizden geldiğince destek olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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