Mehmet Büyükekşi koltukta kalmak için bakın ne yapmış

UEFA, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincinde yaptığı 'Bozkurt' hareketi için soruşturma açmış ve 2 maç men cezası vermişti.

UEFA Asbaşkanlığı ve FIFA İcra Komitesi üyeliği yapmış olan TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik'in ise Merih'e verilen cezanın ardından UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı’ya flaş ifadeler kullandığı haberleri ortaya çıkmıştı.

Erzik'in Servet Yardımcı ile ilgili "Soruşturma ve verilen ceza sürecinde Servet Yardımcı nasıl bir tutum içinde olmuştur da bu skandal kararın çıkmasına engel olamamıştır" dediği iddia edilmişti.

''KOLTUĞUNU KORUMAK İÇİN BU YOLLARA BAŞVURAN BİR FEDERASYON BAŞKANI''

Sports Digitale kanalında konuşan spor yorumcusu Ersin Düzen, Şenes Erzik'in Servet Yardımcı hakkında böyle bir açıklama yapmadığını ifade etti.

Ersin Düzen yaptığı açıklamada TFF Başkanı Büyükekşi'ye yüklendi ve ''Mehmet Büyükekşi, bu sabah Şenes Erzik ile beraber Almanya'ya geliyordu. Şenes Erzik ile uçakta Merih konusuyla ilgili sohbet ediyorlar. Şenes Erzik, bu sohbette Servet Yardımcı ile ilgili herhangi bir suçlamada bulunmuyor.

Mehmet Büyükekşi ne yapıyor peki? Mehmet Büyükekşi, Şenes Erzik'in söylediklerine kendi yorumunu da katarak iletişimcisine gönderiyor. İletişimcisi de bunu toparlıyor, sanki Şenes Erzik ile röportaj yapmış gibi ajanslara yolluyor. Koltuğunu korumak için bu yollara başvuran bir federasyon başkanı." sözlerini sarf etti.