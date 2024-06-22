Mehmet Büyükekşi millilerin tadını kaçırdı

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Mehmet Büyükekşi millilerin tadını kaçırdı

Portekiz maçı öncesi millilerimize moral ziyaretinde bulunan Mehmet Büyükekşi gündem oldu.

EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan 3-1 mağlup etmeyi başaran A Milli Takımımızın sıradaki rakibi Portekiz.

Ay-yıldızlılar bu akşam (Cumartesi) saat 19.00’da Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Signal Iduna Park’ta oynanacak olan mücadeleyi kazanan taraf adını bir üst tura yazdıracak.

Kritik mücadele öncesi nefesler tutulurken bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Millilerimizin kampına maç önü bir ziyarette bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi oyuncular ile bir araya geldi.

Söz konusu ziyaret sırasında çekilen bir fotoğrafta Hakan Çalhanoğlu haricindeki moral ziyaretinde sadece Hakan Çalhanoğlu’nun gülümsemesi sosyal medyanın diline oturdu.

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