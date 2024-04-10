Mehmet Büyükekşi sessizliğini bozdu

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Büyükekşi sessizliğini bozdu
Seçim kararı aldıktan sonra bir açıklama yapmayan Mehmet Büyükekşi bayram mesajı paylaştı.

Seçim kararının ardından sessizliğe bürünen Mehmet Büyükekşi Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

İşte Büyükekşi’nin mesajı:

"Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde, Mübarek Ramazan ayında Omuz Omuza Dayanışma ve Yardım Kampanyamızın kapsamında, bağışçılarımızın desteği ile deprem bölgesinde 9 ayrı noktada 4 bin konteynerimizden oluşan geçici barınma merkezlerinde yaşayan 20 bini aşkın depremzede vatandaşımızla bir araya geldik.

Bizler de bizzat Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde yaptığımız konteyner kentlerimizi ziyaret ederek depremzede vatandaşlarımızla bayramlaştık, kucaklaştık, onlarla bir kez daha hemhal olduk.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı Millî Takım formalarımızla mutlu görmenin sevincini yaşadık.

Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve Millî Takımlar antrenörlerimizin depremzede çocuklarımızla yaptığı 4 özel maça tanıklık ettik.

Bu anlamlı organizasyonda başta çocuklarımız olmak üzere depremzede vatandaşlarımızın yüzünü güldüren tüm çalışma arkadaşlarımıza ve çok değerli bağışçılarımıza teşekkür ederim.

Bu duygularla idrak ettiğimiz Mübarek Ramazan Bayramımızın bütün insanlığa hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni ediyorum.

Kardeşlik ve dayanışma kültürümüzü daha da artıran sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar diliyorum.

Türk Futbol Ailesinin, milletimizin ve tüm İslam âleminin Mübarek Ramazan Bayramını tebrik ederim"

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