Mehmet Büyükekşi yine çıldırttı

Art arda yaşanan skandallar ve verdiği kararlar ile futbolseverleri çıldırtan Mehmet Büyükekşi yine isyan ettirdi.

FİKSTÜR 11 TEMMUZ'DA BELLİ OLACAK

18 Temmuz’da yapılacak olan başkanlık seçimine girip girmeyeceği tartışılan Büyükekşi 9 Ağustos’ta başlayacak olan Süper Lig’de fikstürünün 11 Temmuz’da çekilmesine karar verdi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Süper Lig fikstürün alelacele bir şekilde başkanlık seçimlerinden önce yapılacak olması futbolseverlerin tepkisini çekti.

18 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Büyükekşi geçtiğimiz sezon 5 Ağustos'ta başlayan Süper Lig’in fikstür çekimini 18 Temmuz'da gerçekleştirmişti.