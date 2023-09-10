Mehmet Büyükekşi'den Abdullah Avcı açıklaması

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

A Milli Takım'ın Ermenistan beraberliğinden sonra eleştirilen teknik direktör Stefan Kuntz'un yerine Abdullah Avcı'nın getirileceği ileri sürülmüştü.

Avcı'nın dün TFF'nin Riva tesislerinde görülmesi de iddiaları güçlendirmişti.

TFF Başkanı Mehmet Büşükekşi, konuyla ilgili olarak gazeteci Candaş Tolga Işık'a açıklama yaptı.

Büyükekşi, "Abdullah Avcı günler öncesinden planlanmış bir MHK konferansı için Riva'ya geldi. Konunun Milli Takım'la en ufak bir alakası yok. Kaldı ki şu an ne bir hoca arayışımız var ne de öyle bir görüşmemiz" ifadelerini kullandı.