Mehmet Büyükekşi'den gülünç açıklama

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Mehmet Büyükekşi'den gülünç açıklama

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Almanya'ya götürdükleri basın mensuplarına açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Almanya'da EURO 2024'e götürdükleri beleşçi basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yaptı.

Büyükekşi, teknik direktör Vincenzo Montella ile Arda Güler arasında yaşananlarla ilgili de enteresan ifadeler kullandı.

TFF Başkanı şunları söyledi:

"İlk hedefimiz gruptan çıkarak son 16'ya kalmak. Gürcistan maçını kazanarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na galibiyetle başladık. İkinci maçımızı kaybettik ancak ilk maçta elde ettiğimiz üç puan, Çekya maçında son 16'ya kalabilmemiz için galibiyet ya da beraberliğin yeterli olmasını sağladı.

A Milli Takım Kampımızda Almanya'nın en iyi tesislerinden birisinde son derece iyi koşullarda çalışıyor. Birliktelikleri ve arkadaşlıkları da üst düzeyde. Teknik Direktörümüz Monttella'ya ve takımımıza güveniyor, Çekya maçını da kazanacaklarına yürekten inanıyoruz.

Almanya’da ve Avrupa’da çevre ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarımızın millî takıma yoğun bir ilgisi var. Her maçtan önce yapılan ‘fan walk’ organizasyonlarında kırmızı-beyaz millî takım formalarıyla ve Türk bayraklarıyla 50 bine yakın vatandaşımız stadyuma yürüyor. Stadyumu tıklım tıklım dolduruyor. Dortmund stadını kırmızı ve beyaz boyadık, şimdi sıra Hamburg stadını kırmızı ve beyaza boyamakta.

Teknik direktörümüz Montella ile tüm oyuncularımız arasında son derece iyi bir iletişim var. Bunun aksi bir hava varmış gibi dezenformasyon ile manipülasyon yapmaya çalışanlara her birlikte gülüp geçiyoruz. Arda da, Montella da gülüp geçiyor."

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