Mehmet Büyükekşi'nin yeni seçim planı belli oldu. Göksel Gümüşdağ ile görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu; 31 Temmuz'a kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının EURO 2024 nedeniyle 18 Temmuz'da seçimli olarak yapılacağı duyurmuştu.

Bazı kulüpler açıklanan tarihin geç olduğunu savunup, olağanüstü genel kurul için imza toplamaya başlamıştı.

Bugün flaş bir görüşme gerçekleşti.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Hürriyet'e konuşan Göksel Gümüşdağ şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Federasyon Başkanımızla bugün bizzat görüştüm. Samimi bir görüşme oldu. Türk futbolu için gerçekten çok zor bir dönemin içinde olduğumuzu, paydaşlar ve TFF yönetimi arasında ciddi kimya kaybı olduğunu, bir an evvel yeni bir yapı kurulması gerektiğini söyledim.

Kendisi de sorunların farkında. Zaten bildiğiniz üzere görev süresinin dolmasına 3 sene olmasına rağmen, Temmuz sonunda seçimli genel kurul kararı aldığını açıklamıştı.

Futbol gerçekten çok enteresan bir endüstri. İçinde olmadan anlamak kolay değil. Kendine has dinamikleri var ve bazen ne kadar iyi niyetli olursanız olun, meseleler kördüğüm oluyor.

Bu noktaya gelirken hepimizin kusuru olmuştur, bunu hiçbirimiz inkar edemeyiz ama artık buraya nasıl geldiğimizi tartışmak yerine, buradan nasıl çıkacağımızı konuşmak lazım çünkü yeni bir sezona bazı şeyleri düzeltmeden, apar topar başlayamayız. Bu kadar çok kulübün, bu kadar büyük isyanları varken, yeni bir başkanı mümkün olan en kısa sürede seçmemiz ve ona mümkün olduğu kadar uzun bir hazırlık süreci tanımalıyız.

Dolayısıyla yeni seçilecek başkanın bazı sorunları detaylıca irdeleyebilmesi, kendi ekibini kurabilmesi ve devir teslim sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi için, Sayın Federasyon Başkanımızdan genel kurul tarihini Temmuz ortasına değil de Haziran ayının başına çekmesinin daha doğru olacağını söyledim.

Sayın federasyon başkanımızın empatiyle, kulüplerin içinde bulunduğu ruh halini anlayarak, Türk futbolu ve tüm paydaşları adına, bu doğrultuda karar vereceğine inanıyorum."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Gümüşdağ'a seçimi 10 gün erkene alabileceklerini ifade etti.