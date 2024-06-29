Mehmet Büyükekşi’nin yüzü güldü

Göreve geldiği günden beri tartışmaların odağı olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Cuma günü kritik bir hamle geldi.

CUMA NAMAZI ÇIKIŞINDA ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ

Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü.

Ayaküstü sohbet eden ikilinin yanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da vardı.

Hem 2 Temmuz’daki kritik Avusturya maçı hem de 18 Temmuz’daki TFF seçimleri öncesinde Büyükekşi’nin gerçekleştirdiği ziyaret dikkat çekti.

“BEYEFENDİ BENİM DEVAM ETMEMİ İSTİYOR”

Daha önce yakın çevresine (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kastederek) “Beyefendi göreve devam etmemi istiyor” dediği iddia edilen mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, 18 Temmuz’da gerçekleşecek TFF Başkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı henüz belli değil.