Mehmet Büyükekşi'ye küfre kamu davası açıldı. 41 taraftar için iddianame yazıldı

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Mehmet Büyükekşi'ye küfre kamu davası açıldı. 41 taraftar için iddianame yazıldı
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Beşiktaş’ın 5 Ekim’de evinde İsviçre ekibi Lugano ile karşılaştığı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin kendisine yönelik tepkiler nedeniyle Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye parmak sallayıp stadı terk ettiği maçın ardından kamu davası açıldığı ortaya çıktı.

Mehmet Büyükekşi’ye küfür etmekle suçlanan 41 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerin; 1 yıl 2 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

T24’ten Gözde Yel’in haberine göre; İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savcılığın re’sen açtığı davada, şüpheliler “hakaret içeren tezahürat, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” suçlamalarıyla yargılanacak.

İDDİANAMEDEKİ O KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT

İddianamede suçlamaya; Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda oynanan UEFA Konferans Ligi maçında atılan “Futbolun katili, Cimbom’un köpeği, o… ç… Mehmet Büyükekşi” tezahüratı delil olarak gösterildi.

Şüphelilerin kimliklerinin bir kısmı stadyumdaki kamera kayıtlarıyla tespit edildi.

ŞÜPHELİLER İFADE VERDİ

Emniyette ifade veren şüphelilerden dokuz tanesi küfürlü tezahürata katıldıklarını kabul ederken, 32 tanesi ise farklı bahanelerle tezahürata katılmadıklarını iddia etti. Şüphelilerden biri maçı izlemediğini savunurken, bir diğeri de tezahüratları engellemek için görevlilere destek olduğunu ileri sürdü.

Şüphelilerin suçlamaları reddeden beyanları; kamera görüntüleri ve kolluk raporlarıyla çeliştiği için kabul edilmedi.

SAVCI’NIN TALEBİ

Savcı, şüphelilerin 1 yıl 2 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca şüphelilerin ceza almaları halinde, ceza süresi kadar ve bu cezanın infazından sonra geçecek 1 yıllık süre dahil olmak üzere spor müsabakalarını izlemekten yasaklanmalarını, aldıkları ceza kadar da spor yöneticiliği vb. işlerden uzaklaştırılmalarını talep etti.

NELER OLMUŞTU!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş - Lugano maçında taraftarın protestosu sonucunda stadı terk etmişti.

Ahmet Nur Çebi’ye bir şeyler anlatarak ve parmak sallayarak 44. dakikada stadı bırakan Büyükekşi’nin Çebi’ye “Bana bu küfürleri siz yaptırıyorsunuz” dediği öne sürülmüştü.

Büyükekşi, parmak salladığı iddiasını yalanlamış, “Olur mu öyle şey! Parmağımla kale arkası tribününü ve diğer tribünü gösterdim ‘Organize bu, Sayın Başkan’ dedim. 10-15 dakika önce güzel güzel konuştuğumuz birine parmak mı sallarım! Kaldı ki Beşiktaş Kulübü Başkanı’na karşı böyle bir hareket yapılabilir mi?” diye cevap vermişti.

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