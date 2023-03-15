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Mahkeme Cengiz'e "Devam et" dedi. Talan projesiyle Cennet Koyu cehenneme çevrilecek 

Muğla İdare Mahkemesi, muhalefetin 5’li çete olarak adlandırdığı şirketlerden biri olan, Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding’in Bodrum Cennet Koyu’ndaki otel projesi için Bodrum Belediyesi’nin ruhsat iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 09:21
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Mehmet Cengiz Cennet Koyu cehenneme çevrilecek 

Mahkeme Cengiz'e ''Devam et'' dedi. Talan projesiyle Cennet Koyu cehenneme çevrilecek 
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Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, Bodrum Çevre Platformu’ndan avukat Remzi Kazmaz süreci, “Belediye tarafından ruhsat iptal edilmesine karşın Cengiz eski ruhsata dayanarak işlem yapmaya devam etti. Çevreciler bölgede çadır kurarak projeye karşı çıktı ve inşaatı durdurdu. Bunun üzerine Cengiz, ‘Ruhsatım var’ diyerek dava açtı. Mahkeme ruhsatın iptal kararıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi” ifadeleriyle anlattı.

"BODRUM RANT NOKTASI OLDU"

Devam eden mahkeme kararlarının beklenmesi gerektiğini belirten Kazmaz, “Usule göre Cengiz, verilen yürütmeyi durdurmayla birlikte işleme devam edebilir ama dava bitmiş değil. Dozerler bölgeye girerse doğayı mahvedecek. Yedi gün içerisinde mahkemeye başvurarak kararın kaldırılmasını talep edeceğiz. Bodrum adrese teslim projeler ve mahkeme kararlarıyla rant noktası oldu. Cennet Koyu’nun cehenneme çevrilmesine müsaade edilmemeli” diye konuştu.

"PARSEL CENGİZ'E AİT"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “Mahkeme, tapunun olduğunu ve parselin Cengiz’e ait olduğunu söyledi. Ortada Danıştay’ın almış olduğu bir karar var. Ancak Özelleştirme İdaresi karara dayanarak tapuyu iptal ettirmediği ve dava açmadığı için mahkeme bu kararı verdi. Gerekli itirazlarımızı yapacağız. Bodrum’u savunmaya devam edeceğiz” dedi.

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