Mehmet Cengiz, Erdoğan’ın yazlık sarayını örnek aldı!

Bodrum’un en özel koylarından biri olan Cennet Koyu’nda, AKP döneminde milyarlık ihalelerle tanına Mehmet Cengiz’in ortağı olduğu Bodrumbir şirketi tarafından 2012 yılında 277 milyon TL’ye satın alınan 700 dönümlük arazi, lüks bir projeye dönüştü. Bulgari Hotels & Resorts ile iş birliği yapan Cengiz Holding, Jeweler of Hospitality koleksiyonunun 12’nci halkası olarak planlanan ve 2027 yılında açılması hedeflenen projede, iki hilal şeklinde plajın yanı sıra 101 malikane, 43 misafir odalı otel ve 40 bağımsız villa inşa ediyor.

TASARIM ERDOĞAN’IN SARAY’INDAN ÖRNEK ALIYOR

Plajların tasarımı, Cumhurbaşkanlığı’nın Okluk Koyu’ndaki ‘yazlık saray’dan ilham alıyor. Gazeteci Yazar Ertuğrul Özkök, projeyi yerinde inceleyerek detayları köşesinde paylaştı. Özkök, inşaatın dış görüntüsünün tartışma yarattığını belirtirken, Bulgari Grup Başkan Yardımcısı ve Bulgari Otel Kurucusu Silvio Ursini ile tamamlanmış bir malikanede bir araya geldiğini yazdı.

Okluk Koyu'ndaki yazlık saray

KENDİ EVİNİN 5 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Özkök, 2.000 metrekarelik iç alana sahip malikanelerin, Hamptons’taki lüks yapıları andırdığını ve kendi evinin beş katı büyüklüğünde olduğunu ifade etti. Proje kapsamında toplam 101 Bulgari Mansion, 43 odalı otel ve 40 bağımsız villa yer alacak.

Cennet koyunun doğal hali

ÖZELLEŞTİRMEYLE SATILDI

Cennet Koyu’ndaki 423 No’lu parsel, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 1 Haziran 2010 tarihli kararıyla özelleştirme kapsamına alınmış, 12 Temmuz 2012’de gerçekleştirilen ihaleyle Hazine’ye ait arazi Bodrumbir şirketine satılmıştı. Daha sonra Cengiz Holding’e devredilen arazide, sit alanı statüsüne sahip bölgede inşaat çalışmaları başlamıştı.