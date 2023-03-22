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  • Mehmet Cengiz'in oğlunun motokuryeye lüks cipiyle çarpıp öldürmesi haberine erişim yasağı

Mehmet Cengiz'in oğlunun motokuryeye lüks cipiyle çarpıp öldürmesi haberine erişim yasağı

Kaza 2015'te meydana geldi, kimsenin haberi olmadı olunca da erişim engeli geldi. Mehmet Cengiz'in motokuryeye çarpıp, öldürülmesi haberine erişim engeli geldi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 09:09
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Mehmet Cengiz'in oğlunun motokuryeye çarpıp öldürülmesi ilgili habere erişim yasağı geldi

Mehmet Cengiz'in oğlunun motokuryeye lüks cipiyle çarpıp öldürmesi haberine erişim yasağı
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Kaza, 2015'te Üsküdar Kısıklı'da meydana geldi. Kaza sonrası Mehmet Cengiz'in oğlu Ahmet Cengiz'in gözaltına bile alınmadığı yıllar sonra ortaya çıktığı iddia edildi. Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan haberin ardından düğmeye basıldı. Bir anda o habere erişim engeli geldi. Gerekçe nedir bilinmez ama sosyal medyada bu haber şu şekilde paylaşıldı:

"Mehmet Cengiz'in oğlu Ahmet Cengiz'in motokurye Musa Akan'ı lüks cipiyle çarpıp öldürmesi haberine erişim yasağı getirildi. Ahmet Cengiz’in gözaltına bile alınmadığı ortaya çıktı… Birisinin oğlu da daha önce böyle bir kaza yapıp bir kadına arabası ile çarpıp öldürmüş ama ceza almamıştı kimdi hatırlayan?

Mehmet Cengiz'in oğlu Ahmet Cengiz'in motokurye Musa Akan'ı lüks cipiyle çarpıp öldürmesi haberine erişim yasağı getirildiğinin Cumhuriyet Gazetesi şu paylaşımı yaptı.

 

 

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