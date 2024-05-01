Mehmet Demirkol Fenerbahçe'deki çöküşün sebebini açıkladı

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Mehmet Demirkol Fenerbahçe'deki çöküşün sebebini açıkladı
Mehmet Demirkol Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oluşan farkın nedenini ortaya çıkardı.

Trendyol Süper Lig’de adım adım sona gelinirken Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 4 puan önünde şampiyonluğa gidiyor.

Sezon başına çok daha iddalı bir şekilde giren Fenerbahçe olmasına rağmen son haftalarda alınan bazı sonuçlar sarı-lacivertlilerin geriye düşmesine neden oldu.

Galatasaray’ın Fenerbahçe’den neyi farklı yaptığına dair konuşan Mehmet Demirkol aradaki farkı açıkladı.

Okan Buruk’un İsmail Kartal’a göre daha iyi ilerlediğini belirten Mehmet Demirkol, "Sezona başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe arasında fark var. Özellikle ligin ikinci yarısında Galatasaray iyiye gittikçe Fenerbahçe düşmeye başladı. Okan Buruk'un takımına yaptığı dokunuşları, İsmail Kartal'da görmedik" dedi.

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