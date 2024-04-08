Mehmet Demirkol'dan Süper Kupa sonrası flaş Fenerbahçe iddiası

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Mehmet Demirkol'dan Süper Kupa sonrası flaş Fenerbahçe iddiası
Süper Kupa'nın tatil edilmesinin ardından Mehmet Demirkol'dan ilginç bir Fenerbahçe açıklaması geldi.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi.

Şanlıurfa’daki 11 Nisan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya Galatasaray a takım ile çıkarken Fenerbahçe U19 takımı ile sahaya çıktı.

Mücadelenin hemen 1. Dakikasında sarı-kırmızılılar Icardi ile öne geçerken Fenerbahçe önceden planlandığı üzere oyuncularını sahadan çekti.

Hakem Volkan Bayarslan’ın kararı ile maç tatil edilirken ünlü yorumcu Mehmet Demirkol’dan maç sonu bomba açıklamalar geldi.

İşte Mehmet Demirkol'un sözleri:

"Fenerbahçe'nin yaptığı protesto haktır ama bu şekilde olmamalıydı. U19 takımındaki çocukların ne günahı var? A Takım futbolcuları çıkıp da kendi iradesini ortaya koymuyor, oynamak istediklerini söylemiyor. Başını öne eğmişler”

“Türk futbolundaki en büyük olayları sıralasak sanırım yüzde 80-90'ı bu sezon yaşandı. 50 yıldır futbolu takip ediyorum, bu kadar olayı bir arada görmedim. Gerçekten çok ilginç”

“Biz ne izledik anlam veremedim. Ben TFF Başkanı olsam bu maçı oynatmazdım. Boşuna iki takım, yöneticiler ve taraftarlar seyahat etmezdi. Sadece 1-2 dakikalık bir gösteri oldu”

“Yönetici, taraftarlığını bir kenara bırakmak zorunda. En iyi taraftardan en iyi yönetici olmuyor. Hatta taraftarlık dozajı yüksekse yöneticilik performansı düşüyor. Birisi tamamen irrasyonel, birisi tamamen rasyonel bir iş. Her adımını, kelimeni seçmelisin. Fenerbahçe'de de, Galatasaray'da da, Beşiktaş'ta da başkanlar düzeyine duyduğum şeylere inanamıyorum"

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