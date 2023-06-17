Mehmet Faraç CHP'ye oy vermeyen CHP'lileri hatırlattı

Abdüllatif Şener’in Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini söylemesinin ardından tepkiler gelince Mehmet Faraç, CHP’ye daha önce oy vermeyen CHP’lileri hatırlattı.

Mehmet Faraç CHP'ye oy vermeyen CHP'lileri hatırlattı

Editör: Ayşe Memiş

Eski CHP milletvekili Abdüllatif Şener'in, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğine yönelik açıklaması gündeme düştü.

Tartışmalar ve tepkiler gelmeye devam ederken Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Faraç, CHP’ye daha önce oy vermeyen CHP’lileri hatırlattı.

2015 yılında CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik'in ayağa kalkarak “Ben ve çevremdekiler de HDP’ye oy verdik” dediğini hatırlatan Faraç şöyle dedi:

A.Şener CHP'ye oy vermediğini söyleyince kıyamet koptu. Geçmişte "bir oy H

DP'ye, bir oy CHP'ye" diyenler CHP yönetiminde değil miydi. Bir gnl.bşk.yrd. ailecek HDP'ye oy verdik deyince partide kavga çıkmadı mı? Doğuda AKP'lilere teslim edilen parti örgütleri CHP'ye oy mu verdi ki?

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MURAT ÖZÇELİK

2015 seçimlerinde CHP kulisleri kapalı grup toplantısında yaşanan 'HDP’ye oy verme' tartışması ile çalkalanıyordu.

Bu sırada CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik ayağa kalkarak “Ben ve çevremdekiler de HDP barajı geçsin diye oy verdik” diye konuşmuştu. Bu sözler salonda soğuk duş etkisi yaratmıştı.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam da ayağa kalkıp “Sen nasıl partilisin bunu nasıl yapar ve söylersin?” diyerek Özçelik’e tepki göstermişti.

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ABDÜLLATİF ŞENER NE DEDİ?

Abdüllatif Şener, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde ise geçersiz oy kullandığını söyledi.

Şener, Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıkladı.

Gazeteci Barış Pehlivan ise Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıktan geçersiz oy kullanmadığını tutanakla paylaşarak "Edindiğim bilgiye göre, Şener oyunu ailesiyle birlikte Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullandı. Sandık numarası ise 4090. 4090 numaralı sandıkta görevli CHP müşahidi ile görüştüm. Kendisi Şener’in ikinci turda o sandıkta oy kullandığına tanık olduğunu belirtti.

Ve ikinci turdaki o sandıktaki tutanakları inceledim. Buna göre, o sandıkta toplam 321 seçmen oy kullanmış. Sanıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan’a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu’na çıkmış.
Asıl çarpıcı olan ise şu: Sandıktan hiç geçersiz oy çıkmamış" dedi.

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