Mehmet Faraç HDP'nin neden bir Türkiye partisi olamayacağını açıkladı. Demirtaş'ın paylaşımındaki ayrıntılara dikkat çekti

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Paylaşımlardaki "Türkiyeli" ve "Kürt" ifadelerinin altını çizen Gazeteci Mehmet Faraç'ın "Oldu mu bu şimdi?" paylaşımına beğeni ve yorum yağıyor.

İşte Mehmet Faraç'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

"Fransıza "Fransız", İngilize "İngiliz" derken; Kürde "Kürt", Türk'e "Türkiyeli" dayatmacılığının son örneği: Sürekli demokrasiden söz ederken ve ayrımcılıktan- ötekileşmeden- tecritten yakınırken, HDP'nin neden bir Türkiye partisi olamayacağının son göstergesi. Oldu mu bu şimdi?"