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Mehmet Faraç AKP'nin 5 yıldır bitmeyen doğa katliamını paylaştı

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, TOKİ'nin Şile'nin Ahmetli köyünde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüme sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Faraç, " AKP'lilere ait inşaat tam 5 yıldır NEDENSE "bitirilmiyor!" Kuş ve sincap yuvaları dağıtıldı, birileri zengin oluyor!" dedi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 16:14
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Mehmet Faraç'tan 'kentsel dönüşüm' tepkisi: Kamu kaynakları nasıl tüketiliyor işte belgesi

Mehmet Faraç AKP'nin 5 yıldır bitmeyen doğa katliamını paylaştı
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İstanbul, beklenen büyük depreme her geçen gün biraz daha yaklaşırken, kentsel dönüşüm çalışmaları henüz devam ediyor. Şile'nin Ahmetli köyünde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm henüz bitmedi. İnşaat tam 5 yıldır devam ediyor. 

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, "Kamu kaynakları nasıl tüketiliyor işte belgesi" diyerek eleştirdi. 

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Faraç, "Son 5 yılda İstanbul'un 4'te 1'inde kentsel dönüşüm bitti ama TOKİ'nin Şile'nin Ahmetli köyünde, AKP'lilere ait defnelikte başlattığı inşaat tam 5 yıldır NEDENSE "bitirilmiyor!" ifadelerini kullandı.

Mehmet Faraç’ın paylaşımı şöyle: 

Kamu kaynakları nasıl tüketiliyor işte belgesi.
Son 5 yılda İstanbul' un 4'te 1'inde kentsel dönüşüm bitti ama TOKİ'nin Şilenin Ahmetli köyünde, AKP'lilere ait defnelikte başlattığı inşaat tam 5 yıldır NEDENSE "bitirilmiyor!!"
Kuş ve sincap yuvaları dağıtıldı, birileri zengin oluyor!

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Asıl konu
25.12.2022 16:20
define olmasın.  
 
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