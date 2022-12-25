Mehmet Faraç AKP'nin 5 yıldır bitmeyen doğa katliamını paylaştı

İstanbul, beklenen büyük depreme her geçen gün biraz daha yaklaşırken, kentsel dönüşüm çalışmaları henüz devam ediyor. Şile'nin Ahmetli köyünde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm henüz bitmedi. İnşaat tam 5 yıldır devam ediyor.

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, "Kamu kaynakları nasıl tüketiliyor işte belgesi" diyerek eleştirdi.

Yeniçağ yazarı Mehmet Faraç, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Faraç, "Son 5 yılda İstanbul'un 4'te 1'inde kentsel dönüşüm bitti ama TOKİ'nin Şile'nin Ahmetli köyünde, AKP'lilere ait defnelikte başlattığı inşaat tam 5 yıldır NEDENSE "bitirilmiyor!" ifadelerini kullandı.

Mehmet Faraç’ın paylaşımı şöyle:

Kamu kaynakları nasıl tüketiliyor işte belgesi.

Son 5 yılda İstanbul' un 4'te 1'inde kentsel dönüşüm bitti ama TOKİ'nin Şilenin Ahmetli köyünde, AKP'lilere ait defnelikte başlattığı inşaat tam 5 yıldır NEDENSE "bitirilmiyor!!"

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