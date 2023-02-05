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  • Mehmet Faraç'tan 'Türk' demekten çekinen eski İstihbarat Daire Başkanına sert çıkış: Gafillerin safına geçmiş

Mehmet Faraç'tan 'Türk' demekten çekinen eski İstihbarat Daire Başkanına sert çıkış: Gafillerin safına geçmiş

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un kullandığı Türkiyeli ifadesine gazeteci Mehmet Faraç’tan şok cevap geldi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 18:01
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Mehmet Faraç'tan 'Türk' demekten çekinen eski İstihbarat Daire Başkanına sert çıkış

Mehmet Faraç'tan 'Türk' demekten çekinen eski İstihbarat Daire Başkanına sert çıkış: Gafillerin safına geçmiş
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Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun dün attığı tweette kullandığı “Türkiye” ifadesiyle bir anda gündeme oturmuştu. Uzun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Giresun’un Eynesil ilçesini ziyarette Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Karadeniz ve Ekrem İmamoğlu’nu aynı otobüste görmenin kendini mutlu ettiğini aktarmak için şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben, Türkiyeliyim. Atatürk yolunda dünya insanıyım. Eynesilli kimliğimle Belediye Bşk Sn Ahmet Karadeniz’i, Sn İmamoğlu ile otobüs üstünde birlikte görünce mutlu oldum. Başarılar diliyorum.”

Gazeteci Mehmet Faraç Uzun’un tweetine çok sert tepki geldi. Faraç, Uzun için “gafil” ifadesini kullandığı tweetinde şu açıklamayı yaptı:

“Türkiyeliymiş! Bu da eski istihbaratçı. O da Fransız'a ‘Fransız’ ,İngiliz'e ‘İngiliz’ derken, Türk'e 'Türkiyeli'diyen gafillerin safına geçmiş. Hem Atatürk yolundaymış, hem de Atatürkün Türk tanımından haberi yok! Yanlış istihbarat(!) almış, bu kafadakiler hiç iktidara gelemeyecek.”

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Ahmet Kırca
5.02.2023 18:21
Sabri Uzun ben Türkiyeli değil "TÜRK " üm. TÜRKLÜĞÜMLE ÖVÜNÜYORUM. Tıpkı " TÜRK ÖVÜN ÇALIŞ GÜVEN " de olduğu gibi. Sen ne olursan ol !!!!  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
5.02.2023 18:19
Ne mutlu TÜRKÜM diyene.TÜRK topraklarında yaşayan herkes TÜRKTÜR.asildir TÜRK milleti  
 
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