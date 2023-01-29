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  • AKP’li Metiner tepkilerin ardında açıklama yapmak zorunda kaldı. 3 Bin Dolarlık monta “çakma” dedi

AKP’li Metiner tepkilerin ardında açıklama yapmak zorunda kaldı. 3 Bin Dolarlık monta “çakma” dedi

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner'in sıvası dökük bir evde yaşayan aileye yaptığı ziyaretinde üzerinde ünlü marka Prada'nın montu vardı. Bu montu giymesi nedeniyle eleştirilen AKP’li Mehmet Metiner, yaptığı açıklamada montun "çakma" olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 11:11
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Mehmet Metiner 3 bin dolarlık Prada monta çakma dedi

AKP’li Metiner tepkilerin ardında açıklama yapmak zorunda kaldı. 3 Bin Dolarlık monta “çakma” dedi
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Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Şırnaklı bir aileyi, çok pahalı bir marka olan Prada’ya ait bir montla ziyaret etmiş, geniş kitleler tarafından eleştirilmişti. Konuyla ilgili Metiner açıklamalarda bulundu.

Metiner, Mersin'de Şırnaklı bir ailenin evine ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Metiner, “Mersin… Şırnaklı bir aile… 3 erkek evladının en büyüğü… Onların ayrılırken sevincine tanık olmak mutlulukların en büyüğü Sahip çıkmazsanız, şikayete hakkınız olmaz… Hükümetimiz gereğini yapıyor lakin bizler yüreğimizle sahiplenmeliyiz dostlar…" ifadelerini kullandı.

Metiner’in ziyarete dair paylaştığı fotoğrafta ise üzerine Prada marka şişme bir mont bulunması dikkat çekti.

Prada’nın şişme montlarının fiyatının 2 ile 3 bin dolar arasında değiştiğinin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine Metiner eleştiri aldı.

ÜSTÜMDEKİ MONT REPLİKA

Metiner, Odatv'ye yaptığı açıklamada, üzerindeki montun taklit olduğunu iddia etti.

Metiner, şunları söyledi:

"Üstümdeki mont bir tanıdığımın ürettiği replika, yani taklit mont. Yerlilerden daha ucuz. O durumu yerinde olmayan evlatlara da aynı giydiğim gibi replika montlardan armağan ettim."

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