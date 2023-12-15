Mehmet Metiner İBB için istediği adayı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Metiner İBB için istediği adayı açıkladı
AKP’li eski Milletvekili Mehmet Metiner İstanbul için istediği adayı açıkladı. Metiner, İBB Başkanı adaylığı için Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yu destekledi.

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, partisinin İBB adaylığı konusunda Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’yu destekledi.

İsimleri öne çıkan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve eski Bakan Murat Kurum'a dikkat çekmek istediğini belirten Metiner, teşkilatın gönlündeki adayın Tevfik Göksu olduğunu savundu.

Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da AK Parti’nin Büyükşehir belediye başkan adayı kim olabilir? Herkesin merak ettiği konu bu. İki isme dikkat çekeyim: M. Tevfik Göksu ve Murat Kurum. Teşkilatın gönlündeki aday bence M. Tevfik Göksu. Şimdilik bu kadar” ifadelerini kullandı.

Göksu’yu övmeyi ihmal etmeyen Metiner, “Esenler’i nasıl dönüştürdüğüne tanığız. Esenler’de neler yaptığına da. Senin ufkuna İmamoğlu yetişemez. Senin arkanda devasa bir başarı hikayesi var. İmamoğlu ise sadece imaj. Gurur duyuyoruz seninle, bilesin!” diye yazdı.

Metiner, bir sonraki paylaşımında ise aday seçiminde iki kritere dikkat edilmesi gerektiğini yazdı. Metiner, “Teşkilatın kabulü sağlanmalı. Teşkilatın kabulü yoksa başarı olmaz. Halkın gönlünde değilsen teşkilat ne yapsa boş. Halka ve teşkilata rağmen olmaz” dedi.

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