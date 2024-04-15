Mehmet Metiner seçimden sonra ‘Saray’a kafa tuttu! Yiğit Bulut’a verdi veriştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini üçüncü kez kazanan Ekrem İmamoğlu için ‘Milli güvenlik sorunu’ yorumu yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut'a AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner’den tepki geldi.

"İMAMOĞLU MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Yiğit Bulut, X hesabından “Sizinle bir cümle paylaşacağım, not edin, tartışacağız, göreceğiz; Ekrem İmamoğlu Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti için bir milli güvenlik sorunudur! Medyamız gerçek analiz kabiliyetine ulaşınca bu tezin içini doldurmayı başaracaktır umarım! Not alın!” ifadelerini kullanmıştı.

"BU KADAR ÇOK TEHDİT ALGISI HANGİ SONUÇLARA YOL AÇTI"

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner Bulut’a şöyle yanıt verdi:

Tut ki doğru olsun. Bu kadar çok İmamoğlu vurgusu, bu kadar çok tehdit algısı, siyaseten hangi sonuçlara yol açtı. Geldiğimiz noktada hakikat şu: İmamoğlu yalnızca bir belediye başkanı değil, devletlûlerle yarışıp zafer kazanan bir lider! Siyaset, sonuçla anlamlıdır.