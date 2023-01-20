Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi

Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın Erzurum ziyaretinde bir mağazada Vali Okay Memiş ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile otururken çekilmiş fotoğrafına Mehmet Metiner tepki gösterdi.

AKP’li Metiner de söz konusu fotoğrafa Twitter hesabından tepki gösterdi. Metiner, “Bu tür davranışlar devletin saygınlığına” dedi.

Metiner şunları belirtti:

"Bir ilin valisinin ve komutanın resmi sıfatı ve görevi olmayan kişileri -kimin oğlu ve yakını olurlarsa olsunlar- karşılamasını asla doğru bulmam. Bu tür davranışlar devletin saygınlığına ve şu an devleti yöneten parti olan AK Partimize zarar verir."