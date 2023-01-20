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  • Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi

Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner, Vali ve Jandarma Komutanının karşısında oturuş tarzıyla tepki çeken Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın devletin saygınlığına zarar verdiğini ifade etti.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 14:09
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Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’a kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi

Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
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Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın Erzurum ziyaretinde bir mağazada Vali Okay Memiş ve İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ile otururken çekilmiş fotoğrafına Mehmet Metiner tepki gösterdi.

AKP’li Metiner de söz konusu fotoğrafa Twitter hesabından tepki gösterdi. Metiner, “Bu tür davranışlar devletin saygınlığına” dedi.

Metiner şunları belirtti:
"Bir ilin valisinin ve komutanın resmi sıfatı ve görevi olmayan kişileri -kimin oğlu ve yakını olurlarsa olsunlar- karşılamasını asla doğru bulmam. Bu tür davranışlar devletin saygınlığına ve şu an devleti yöneten parti olan AK Partimize zarar verir."

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Hüseyin
20.01.2023 14:43
Vali ve komutan bu cocugun arkasinda giderse cocukta iyi etmis boylelerine bu hareket gerekir demiştir  
 
ankara
20.01.2023 14:38
Bu ne olduğu belli olmayan insanların karşısında babasının kariyeri ile saygı duruşunda duruyorlar nasıl bir millet olduk ya bu kadar mı kişilik eksikliği var bu insanlarda...  
 
İzmirli
20.01.2023 14:38
20 yıl oldu uyandın mı Metiner  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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