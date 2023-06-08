Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü mecliste yemin ederek yeni kabine üyelerini açıkladı. Buna göre Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Peki, Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni Kabine üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni dönemde Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini yürütecek. Peki, Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hangi görevlerde bulundu?

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MEHMET NURİ ERSOY KİMDİR?

1968’de İstanbul’da doğan Mehmet Nuri Ersoy ise İstanbul Alman Lisesinin ardından, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu.

Turizm sektöründe 25 yılı aşkın bir geçmişi olan, tur şirketi ve çeşitli otellerin de sahibi Mehmet Nuri Ersoy, 2012’de cruise sektörüne yatırım yaparak, Türkiye’nin tek cruise gemisi işletmecisi oldu.

Turizm sektöründe adından söz ettiren isimler arasına yerleşen, binlerce kişiye istihdam sağlayan Mehmet Nuri Ersoy, evli ve iki çocuk babası.

Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Kültür ve Turizm Bakanı olarak açıklanmıştı.

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